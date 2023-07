Filippo Facci, cos’ha detto sul caso La Russa e le polemiche

Non si placa la polemica esplosa dopo un articolo di Filippo Facci, pubblicato su Libero, dedicato al caso di Leonardo Apache La Russa, terzogenito del presidente del Senato denunciato per violenza sessuale da una 22enne. Una polemica esplosa anche alla luce della notizia che il giornalista è stato scelto dalla Rai per condurre, nella prossima stagione, una striscia dal lunedì al venerdì alle 12.55, prima del Tg2 delle 13. A quanto apprende l'Ansa, in ogni caso, il contratto attualmente non sarebbe ancora stato firmato. "Ci apprestiamo a lavorare sul nuovo contratto di servizio: sarebbe inutile, contraddittorio e soprattutto svilente parlare di inclusione, pari opportunità, lotta alla violenza di genere e al sessismo, se poi tutto questo possa anche solo correre il rischio di essere smentito nei fatti", ha scritto la presidente della Vigilanza, Barbara Floridia. "Il rispetto di determinati principi e valori è alla base della convivenza civile e del concetto stesso di servizio pubblico. Al netto dell'attenzione che la Vigilanza dedicherà al caso, mi aspetto una presa di posizione seria e rigorosa dall'azienda".

L’articolo di Facci

A finire nella bufera è stato un articolo firmato da Filippo Facci l’8 luglio su Libero. "Lei aveva in corpo Xanax (per l'ansia o per dormire), fluoxetina (è il vecchio Prozac, antidepressivo, ma anche anoressizzante o in uso nelle terapie per i disturbi dell'alimentazione) e poi una canna e poi cocaina: ma sotto inchiesta è lui - che lei ha baciato in pubblico - e che le avrebbe dato un ulteriore farmaco, di cui per ora tuttavia non si ha notizia o traccia. Messa così, è chiusa", scrive il giornalista. Poi sottolinea: "Dopodiché il presunto stupratore e la presunta stuprata potrebbero aver detto entrambi la verità o essere convinti di averla detta, ricordata o ricostruita: poi una potrà suonare più attendibile dell’altra, certo". Facci poi sottolinea che "la denuncia era su un giornale prima ancora di essere nella disponibilità cartacea dell’accusato, e che il racconto di lei, per emblematico che sia, sembra un format da movida milanese: il ricordo, quello vivido, è solo di aver bevuto due drink con un ragazzo e poi di essersi svegliata nel letto di lui l’indomani a mezzogiorno; quella che sta in mezzo è l’auto-ricostruzione mnemonica di una 22enne fondata su ‘sensazioni’". Ma la frase che più ha scatenato la polemica è il passaggio in cui Facci sostiene che "le sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa (una famiglia, una tribù) e che perciò ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca, prima di chiedere all’amica ‘sono stata drogata?’ anche se lo era già di suo".