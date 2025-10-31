Offerte Sky
Cronaca

Esiste il “paradosso nordico” per i femminicidi?

Donata Columbro
©Getty

Una ricerca dell’università Sapienza di Roma analizza il rischio di femminicidio in Italia, che aumenta nelle aree in cui c’è più emancipazione femminile. Il cosiddetto paradosso “nordico” che conferma la necessità di una risposta su più fronti, dall’investire nei centri antiviolenza e all’educazione sessuo-affettiva

