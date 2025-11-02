Bergamo, frontale tra auto e autobotte pompieri: un morto e 6 feriti

L'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo si è scontrata con un'auto sulla quale viaggiavano cinque persone e il cui conducente, un uomo di 34 anni, è morto a seguito del forte impatto. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto tra Albino e Nembro

Un violento incidente è avvenuto, questa mattina, nella Bergamasca. Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo, che era in viaggio per andare a spengnere un incendio a Scanzorosciate, si è scontrata con un'auto sulla quale viaggiavano cinque persone e il cui conducente, un uomo di 34 anni, è morto a seguito del forte impatto. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto tra Albino e Nembro.

Anche un minore a bordo

L'impatto, come accennato, è stato frontale e piuttosto violento ed è emerso come sull'auto coinvolta nello schianto viaggiasse anche un minorenne. I passeggeri feriti sono stati assistiti dal personale sanitario giunto sul posto con ambulanze e automedica. Anche un vigile del fuoco è rimasto ferito nell'incidente. Per i soccorsi sono state inviate sul posto due ulteriori squadre dei vigili del fuoco. Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle forze dell'ordine.