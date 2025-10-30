James Senese, folla ai funerali del sassofonista di Pino Daniele. FOTO

Offerte Sky
James Senese, folla ai funerali a Miano del sassofonista di Pino Daniele. FOTO

Cronaca fotogallery
10 foto
©Ansa

Una folla commossa ha partecipato ai funerali di James Senese nella chiesa di Santa Maria dell'Arco, nel quartiere di Miano a Napoli. Sulla bara è stato posato il suo sax, simbolo della sua carriera. Presenti, oltre al sindaco Gaetano Manfredi e a Roberto Fico, molti artisti che avevano suonato con lui, tra cui Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Avitabile, Enzo Gragnaniello e Nino D’Angelo

