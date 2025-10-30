James Senese, folla ai funerali del sassofonista di Pino Daniele. FOTO

Una folla commossa ha partecipato ai funerali di James Senese nella chiesa di Santa Maria dell'Arco, nel quartiere di Miano a Napoli. Sulla bara è stato posato il suo sax, simbolo della sua carriera. Presenti, oltre al sindaco Gaetano Manfredi e a Roberto Fico, molti artisti che avevano suonato con lui, tra cui Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Avitabile, Enzo Gragnaniello e Nino D’Angelo

