James Senese, le 5 canzoni più famose del musicista

Mercoledì 29 ottobre Enzo Avitabile ha annunciato la scomparsa di James Senese, ricoverato da circa un mese all'ospedale Cardarelli di Napoli. Nato il 6 gennaio del 1945, Senese è divenuto uno dei sassofonisti italiani più famosi a livello internazionale. Negli anni il musicista ha collaborato con grandi nomi, ricordiamo Pino Daniele e Tullio De Piscopo. Ecco cinque canzoni celebri.
james senese, cinque canzoni del musicista
Enzo Avitabile ha comunicato la scomparsa dell’amico e collega scrivendo: “Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre”. Nel corso degli anni James Senese ha scritto pagine importanti della storia della musica costituendo anche diversi gruppi, ricordiamo i Napoli Centrale, i The Showmen e i The Showmen 2.
Malafemmena
Il singolo, pubblicato nel 1983, è il primo brano da solista di James Senese, divenuto punto di riferimento per tantissimi artisti. Il rapper Clementino ha ricordato il musicista con un post su Instagram: “Non ci sono parole. Ciao Maestro James. Riposa in pace. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato! Fai buon viaggio e salutami a Zio Pino”.
Campagna
Il brano, distribuito nel 1975, è il primo singolo dei Napoli Centrale, uno dei gruppi più amati della scena jazz. La formazione fu fondata da Senese e Franco Del Prete, precedentemente insieme nel gruppo The Showmen con altri musicisti, tra i quali Mario Musella. Nel 2016 il gruppo ha vinto la Targa Tenco per il Miglior album in dialetto grazie al disco 'O sanghe.
Malasorte
La canzone è la terza traccia dell’album ‘Ngazzate Nire dei Napoli Centrale. Il disco, uscito nel 1994, si apre con la title track che conta più di 800.000 streaming su Spotify. Tra gli album più popolari del gruppo troviamo Mattanza del 1976, Qualcosa ca nu’ mmore del 1977 e Il passo del gigante del 1984.
Un'ora sola ti vorrei
Nel 1968 i The Showmen hanno inciso una propria versione del brano Un'ora sola ti vorrei, scritto nel 1938. Negli anni la canzone ha avuto diverse versioni, ricordiamo ad esempio quella di Ornella Vanoni nel 1967 e di Giorgia (FOTO) nel 1997. Gigi d’Alessio ha ricordato il musicista su Instagram: “Addio James Senese, il suono della nostra città”. Rocco Hunt ha invece condiviso uno scatto insieme a James Senese e Pino Daniele scrivendo: “Ciao James. Continua a suonare a fianco a Zio Pino”.
È na bella jurnata
Per oltre sessant’anni James Senese ha accompagnato il pubblico tra sonorità ricercate e sperimentazioni, nel maggio di quest’anno il musicista ha pubblicato il suo ultimo album solista Chest nun é a terra mia. Tra le sue canzoni più famose ricordiamo È na bella jurnata, contenuta nel disco ‘Ngazzate Nire.
