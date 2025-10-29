James Senese, le 5 canzoni più famose del musicista

Per oltre sessant’anni James Senese ha accompagnato il pubblico tra sonorità ricercate e sperimentazioni divenendo uno dei sassofonisti italiani più famosi e apprezzati a livello internazionale. Il musicista ha fatto parte di vari gruppi, ricordiamo i Napoli Centrale e i The Showmen

Mercoledì 29 ottobre Enzo Avitabile ha annunciato la scomparsa di James Senese , ricoverato da circa un mese all'ospedale Cardarelli di Napoli. Nato il 6 gennaio del 1945, Senese è divenuto uno dei sassofonisti italiani più famosi a livello internazionale. Negli anni il musicista ha collaborato con grandi nomi, ricordiamo Pino Daniele e Tullio De Piscopo . Ecco cinque canzoni celebri.

Enzo Avitabile ha comunicato la scomparsa dell’amico e collega scrivendo: “Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre”. Nel corso degli anni James Senese ha scritto pagine importanti della storia della musica costituendo anche diversi gruppi, ricordiamo i Napoli Centrale, i The Showmen e i The Showmen 2.

Malafemmena

Il singolo, pubblicato nel 1983, è il primo brano da solista di James Senese, divenuto punto di riferimento per tantissimi artisti. Il rapper Clementino ha ricordato il musicista con un post su Instagram: “Non ci sono parole. Ciao Maestro James. Riposa in pace. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato! Fai buon viaggio e salutami a Zio Pino”.

Campagna

Il brano, distribuito nel 1975, è il primo singolo dei Napoli Centrale, uno dei gruppi più amati della scena jazz. La formazione fu fondata da Senese e Franco Del Prete, precedentemente insieme nel gruppo The Showmen con altri musicisti, tra i quali Mario Musella. Nel 2016 il gruppo ha vinto la Targa Tenco per il Miglior album in dialetto grazie al disco 'O sanghe.