Equaly con "Beat the gap" per un'industria musicale più inclusiva

Un progetto a sostegno della parità di genere nel music business, attraverso l'erogazione di borse di studio per corsi certificati di DJing e produzione musicale ascolta articolo

In un panorama musicale ancora segnato da uno squilibrio di rappresentanza tra donne e uomini, Equaly prosegue la sua missione: promuovere inclusione e pari opportunità nel music business italiano. Con “BEAT THE GAP”, il nuovo progetto lanciato per l'autunno 2025, l'associazione traduce il suo impegno in azione concreta: borse di studio e percorsi di formazione dedicati a donne e persone appartenenti a generi sotto rappresentati, per favorire l'accesso al mondo del DJing e della produzione musicale.

Iscrizioni, vincitori e inizio dei corsi È possibile candidarsi dall'1 al 31 ottobre 2025 e potranno candidarsi donne e persone che si identificano in un genere sotto rappresentato, residenti in Italia e con almeno 18 anni compiuti. La rosa dei profili vincitori verrà comunicata in via privata entro metà novembre e annunciata prevista durante la Milano Music Week 2025 , in programma dal 17 al 23 novembre . A gennaio 2026 i corsi prenderanno ufficialmente il via, segnando l'inizio di un nuovo capitolo per le loro carriere artistiche.

L'obiettivo del progetto di Equaly L'obiettivo è rendere accessibile ciò che finora è rimasto distante, creando occasioni reali e aprendo la strada verso una nuova generazione di DJ e produttore più ampia, diversificata e rappresentativa . BEAT THE GAP è un invito a scrivere un nuovo capitolo musicale italiano, dove ogni talento possa esprimersi senza limiti né etichette . Nonostante i progressi degli ultimi anni, le disuguaglianze restano evidenti: lo studio " Inclusion in the Recording Studio? Gender & Race/Ethnicity of Artists, Songwriters & Producers across 1.300 Popular Songs from 2012 to 2024 ", pubblicato da USC Annenberg a gennaio 2025, mostra che solo il 5,9% di produttore è donna e, tra queste, appena il 26,9% è razzializzata e con background migratorio. Neppure il DJing fa eccezione: nella Top100 DJs 2024 di DJ Mag, una delle classifiche più autorevoli al mondo, i nomi femminili sono appena 16 su 122, pari al 13,11%.

Come raggiungere gli obiettivi Per trasformare i numeri in opportunità concrete, Equaly ha scelto di collaborare con tre scuole che rappresentano un punto di riferimento per la formazione musicale in Italia. Selezionate anche con criteri di distribuzione territoriale, queste accademie garantiscono certificazioni ufficiali Pioneer e Ableton , e hanno aderito al manifesto Equaly. I corsi sono pensati per accompagnare ogni livello di esperienza: da chi muove i primi passi dietro una console a chi desidera perfezionare le proprie competenze con percorsi avanzati. Per questi ultimi, le scuole potranno prevedere una valutazione preliminare o un test di ingresso, così da garantire il corretto inserimento nel programma.