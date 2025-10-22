La Corte di Cassazione, nel marzo 2025, aveva annullato la sentenza d'Appello che aveva assolto gli imputati, rilevando la scarsità e contraddittorietà delle motivazioni, e disponendo allo stesso tempo un nuovo processo d'Appello per l'ex comandante dei carabinieri di Arce Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il loro figlio Marco, accusati dell'omicidio di Serena Mollicone con occultamento di cadavere. Secondo l'accusa, la liceale, il giorno della scomparsa, entrò nell'appartamento di servizio dei Mottola, sovrastante la caserma, e lì scoppiò una discussione, con esito fatale. Viene contestato l'omicidio volontario in quanto, come rivela l'autopsia, il decesso avvenne perché la ragazza non venne soccorsa, ma lasciata a morire. I Mottola sono stati assolti sia durante il processo di primo grado a Cassino e sia durante quello in Appello , poi annullato. Ora il nuovo giudizio. Per i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano (adesso reintegrato nell'Arma), le sentenze di assoluzione (per, rispettivamente, concorso esterno in omicidio e favoreggiamento) sono diventate definitive a novembre 2024.

Cosa è accaduto a Serena Mollicone

L'1 giugno 2001 la giovane di Arce scompare, e dopo tre giorni viene ritrovata morta in un bosco. Tutto fa pensare a un rapimento: la liceale viene infatti trovata con mani e piedi legati e un sacchetto in testa. L'autopsia rivelerà poi che Mollicone è stata soffocata. Le indagini portano a un nulla di fatto. Nel 2008, il brigadiere Santino Tuzi si suicida in modo anomalo. Secondo la ricostruzione, sembra che pochi giorni prima avesse raccontato alla Procura che Serena, la mattina dell'1 giugno, era entrata nella caserma e da lì non era più uscita. Nel 2011, gli inquirenti iscrivono nel registro degli imputati l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco: ipotizzano che Serena abbia avuto un diverbio con il ragazzo, generatosi in casa Mottola, con esito fatale. Secondo l'accusa, il giorno dell'omicidio, la giovane avrebbe avuto un litigio davanti al bar con Marco. Serena avrebbe dimenticato i libri nell'auto del ragazzo, e quindi si sarebbe recata in caserma, nell'appartamento dei Mottola, per recuperarli. Proprio lì si sarebbe riaccesa la discussione: sempre secondo l'accusa, Marco avrebbe spinto la testa di Serena contro una porta della foresteria, causandole una frattura cranica. Come spiegato dal procuratore generale di Cassino durante il processo di secondo grado, la liceale sarebbe "rimasta per molte ore in stato di incoscienza, dopo essere stata scaraventata contro la porta della foresteria della caserma dei carabinieri di Arce, prima di essere soffocata. Forse gli imputati hanno pensato che morisse da sola, ma poi l'hanno dovuta finire col nastro adesivo". Marco avrebbe "messo in pericolo la vita di Serena in un appartamento dove solo i Mottola potevano accedere e avevano l'obbligo di intervenire". I genitori e lo stesso figlio "avevano l'obbligo di garanzia di prestare soccorso alla ragazza che era entrata nell'abitazione, di cui solo essi avevano la disponibilità, e ciò non hanno fatto, anzi hanno voluto nascondere quanto era successo per evitare conseguenze penali ai danni del figlio. Ma, in questo caso, hanno anche deciso di soffocare la ragazza e quindi di ucciderla deliberatamente, per poi far sparire il corpo e ogni traccia". La famiglia Mottola ha sempre respinto con forza ogni accusa, dichiarandosi innocente.