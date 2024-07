Serena Mollicone, confermata l’assoluzione per tutti e 5 gli imputati

La ragazza fu trovata morta in un boschetto ad Arce, centro in provincia di Frosinone, l’1 giugno del 2001. L'accusa aveva chiesto la condanna del maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, a 24 anni, di sua moglie Annamaria, a 22 anni, e del loro figlio Marco, a 21 anni, e l'assoluzione degli altri due imputati, i carabinieri Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale. La sorella della vittima: "Questa non è giustizia"

La corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'assoluzione di tutti e cinque gli imputati nel processo per la morte di Serena Mollicone, la ragazza che sparì il 1° giugno del 2001 e fu trovata morta dopo due giorni nel bosco Fonte Cupa in località Anitrella, frazione di Monte San Giovanni Campano, a 8 km da Arce (Frosinone). In primo grado gli imputati furono tutti assolti.

Le richieste dell'accusa

L'accusa aveva chiesto la condanna del maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, a 24 anni, di sua moglie Annamaria, a 22 anni, e del loro figlio Marco, a 21 anni. Aveva chiesto invece l'assoluzione degli altri due imputati, i carabinieri Francesco Suprano, per prescrizione, e Vincenzo Quatrale, perché gli indizi non hanno raggiunto la consistenza di prova. Nel corso delle repliche il pg ha affermato che Serena "è rimasta per molte ore in stato di incoscienza, dopo essere stata scaraventata contro la porta della foresteria della caserma dei carabinieri di Arce, prima di essere soffocata. Forse gli imputati hanno pensato che morisse da sola ma poi l'hanno dovuta finire con il nastro adesivo".