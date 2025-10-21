Femminicidio Pamela Genini, oggi camera ardente nella Bergamasca

Esplora tutte le offerte Sky
Femminicidio Pamela Genini, oggi camera ardente a Villa D'Almè: funerali il 24 ottobre

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La 29enne è stata uccisa con almeno 30 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. La camera ardente aprirà questo pomeriggio e rimarrà aperta per due giorni nel paese della Bergamasca. Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Strozza

ascolta articolo

Da questo pomeriggio e per i prossimi due giorni sarà aperta la camera ardente di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin. L’ultimo saluto alla ragazza avverrà a Villa D'Almè in provincia di Bergamo, in attesa dei funerali che, inizialmente previsti per giovedì, sono invece stati posticipati alle 10,30 di venerdì 24 ottobre. Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Strozza, in provincia di Bergamo. Al termine della Messa il feretro sarà tumulato nel cimitero del paese bergamasco dove Pamela era cresciuta.

La famiglia chiede silenzio e rispetto

Intanto, da ieri mattina, la famiglia della giovane uccisa si è chiusa nel silenzio. Sul citofono proprio della casa di Strozza dove vive la madre di Pamela, Una Smirnova, è apparso un cartello scritto a mano con un appello alla discrezione e al silenzio: "Non rilasciamo più interviste. Abbiamo già detto tutto. Lasciateci nel nostro lutto, chiediamo rispetto, di lasciarci soli".

Cosa è successo

Pamela Genini è stata uccisa la sera di martedì 14 ottobre nel quartiere Gorla di Milano. Ad assassinarla, con più di 30 coltellate, è stato il suo compagno, Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella. La violenza si è consumata sul terrazzino di un appartamento al terzo piano di via Iglesias. Soncin, quella sera, è entrato in casa della vittima con un doppione delle chiavi fatto di nascosto: l’uomo non accettava di essere lasciato e si è avventato con un coltello su Pamela Genini. All’arrivo della polizia, chiamata dai vicini che hanno assistito alla violenza e da un ex fidanzato della donna con il quale era al telefono al momento dell’aggressione, per Pamela non c’era più niente da fare.

