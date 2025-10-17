Femminicidio Pamela Genini, il gip: “Sapeva che stava morendo"

Il femminicidio di Pamela Genini, 29 anni ( CHI ERA) , era stato “pianificato da almeno una settimana”. È quanto emerge dall’ordinanza del gip di Milano, Tommaso Perna, che descrive una vera e propria “spedizione” organizzata da Gianluca Soncin ( CHI È ), il 52enne ora detenuto in isolamento nel carcere di San Vittore. Secondo la ricostruzione, l’uomo ha inferto “24 fendenti”, molti dei quali “non hanno attinto organi vitali, con la conseguenza che hanno determinato una sofferenza non trascurabile alla donna, la quale per un tempo al momento non quantificabile, ma sicuramente non istantaneo, ha acquisito consapevolezza dell'imminente fine”.

Convalidato il fermo per Soncin



Durante l’interrogatorio di ieri davanti al gip, Soncin si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto la misura della custodia cautelare in carcere. L'ordinanza ha anche confermato tutte le aggravanti contestate dalla Procura: premeditazione, crudeltà, futili motivi, vincolo della relazione affettiva e stalking. Per il gip, Soncin "si è recato presso l'abitazione" di Pamela Genini per ucciderla "munito di ben due coltelli a serramanico, di cui uno lasciato all'interno dell'abitacolo della sua vettura e l'altro portato sino all'appartamento della vittima”. A casa dell’uomo sono stati trovati altri dieci coltelli.



La ricostruzione del femminicidio: oggi l’autopsia



Quando Gianluca Soncin ha fatto irruzione in casa, Pamela Genini era al telefono con un ex fidanzato, con cui era diventata amica e al quale aveva confidato i suoi timori: prima di interrompere la conversazione, ha gridato “aiuto” e gli ha chiesto di chiamare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, lei era ferita, ha risposto al citofono e, fingendo fosse una consegna a domicilio, ha indicato il piano. Poi altre urla: "Mi sta accoltellando, aiuto". Quando le forze dell’ordine sono riuscite ad aprire la porta, la donna era a terra e respirava "sempre più affannosamente". Per lei non c’è stato nulla da fare. Il primo accertamento medico legale sul corpo della vittima parla di almeno 24 coltellate. L’autopsia sul corpo della donna, disposta dai pm, è stata fissata per oggi.