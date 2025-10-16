Femminicidio Pamela Genini, oggi l'interrogatorio di Gianluca Soncin

È previsto per oggi l'interrogatorio davanti al gip del 52enne che martedì sera ha ucciso con almeno 24 coltellate l’ex compagna. La vittima, 29enne modella e imprenditrice nata a Bergamo, si trovava nel suo appartamento quando intorno alle 21.30 l’uomo ha fatto irruzione in casa, aprendo la porta con una copia delle chiavi fatta qualche settimana fa. Soncin, biellese di origine, è accusato di omicidio, aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla relazione sentimentale, dalla crudeltà e dallo stalking

È previsto per oggi l'interrogatorio davanti al gip di Gianluca Soncin, il 52enne che martedì sera a Milano ha ucciso con almeno 24 coltellate l’ex compagna Pamela Genini, 29enne modella e imprenditrice nata a Bergamo. La donna si trovava nel suo appartamento quando, intorno alle 21.30, l’uomo ha fatto irruzione in casa, aprendo la porta con una copia delle chiavi fatta qualche settimana fa. Soncin, biellese di origine, è accusato di omicidio, aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla relazione sentimentale, dalla crudeltà e dallo stalking. Si trova nel carcere di San Vittore. Al gip Tommaso Perna spetterà oggi decidere sulla richiesta di convalida del fermo e di applicazione delle misura cautelare in carcere.

La ricostruzione del femminicidio

Quando Gianluca Soncin ha fatto irruzione in casa, Pamela Genini era al telefono con un ex fidanzato, con cui era diventata amica e al quale aveva confidato i suoi timori: prima di interrompere la conversazione, ha gridato “aiuto” e gli ha chiesto di chiamare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, lei era ferita, ha risposto al citofono e, fingendo fosse una consegna a domicilio, ha indicato il piano. Poi altre urla. Quando le forze dell’ordine sono riuscite ad aprire la porta, la donna era a terra e respirava "sempre più affannosamente". Per lei non c’è stato nulla da fare.

I precedenti

La relazione tra Genini e Soncin era iniziata nel marzo del 2024. Lui, secondo le ricostruzioni, aveva presto mostrato di essere violento e possessivo: botte e calci, vestiti stappati di dosso, una pistola puntata al ventre, continui soprusi e minacce di morte alla donna e ai suoi genitori. L'aveva anche costretta a lasciare il lavoro a trasferirsi a Cervia da lui e in altre occasioni aveva cercato di ferirla con un coccio di bottiglia e di accoltellarla. "Se lo lascio mi uccide", aveva confidato Genini. Martedì pomeriggio aveva chiuso "definitivamente" la relazione.