Femminicidio a Milano, l'ex fidanzato: "Pamela voleva scappare"

"Pamela voleva scappare, stava programmando la fuga". Lo ha detto a 'Storie Italiane' su Rai 1 Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin, 52enne con cui avava avuto una relazione. "Voleva - ha sottolineato Dolci - una famiglia, un ragazzo normale, crearsi un futuro e sposarsi, non lo voleva da lui. Era arrivata al punto di andare all'estero, mossa dalla disperazione". " Secondo il giovane, la ragazza aveva ricominciato a circondarsi di amici, amiche e le portava a casa perché almeno si sentiva più protetta. "Noi - ha ricordato - le abbiamo detto di denunciarlo tante volte, ma lui le diceva 'lo sai che ti succede se mi lasci o mi denunci'. Faceva appostamenti, la seguiva, la minacciava. Ha vissuto un incubo, tante cose non le raccontava per vergogna perché non voleva essere giudicata. Stava con uno psicopatico e lei me lo diceva".

Sospetti e paure

"Questo è un mostro, lo dicevo a Pamela. Lui da tempo - ha continuato l'ex fidanzato della 29enne uccisa a Milano - premeditava quello che ha fatto, minacciava di ammazzare lei, la madre, la famiglia, la sorella incinta". "Io ero al telefono con Pamela - ha raccontato ripercorrendo gli ultimi istanti di vita della giovane - si sentiva sicura in casa perché era convinta che non si potesse fare il doppione delle chiavi, lui invece l'aveva fatto di nascosto e si è intrufolato in casa. Ha iniziato a gridare 'aiuto' e poi a scrivermi messaggi. Mi ha chiesto di chiamare la polizia, io l'ho chiamata subito, ma alla fine il mostro ha fatto quello che aveva già in mente da tempo di fare". Dolci ha ricordato gli episodi di violenza che hanno preceduto il femminicidio: "All'Isola d'Elba aveva tentato di buttarla giù dal terrazzo e ucciderla solo perché una coppia aveva fatto i complimenti al suo cane Bianca". "Da quel momento - ha sottolineato - aveva iniziato a girare armato. Ha iniziato un'escalation: botte, schiaffi senza motivo, pugni sui denti. Chiedeva scusa ma era semplicemente un gioco a rialzo per arrivare dove doveva arrivare".