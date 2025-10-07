Bologna, manifestazione Giovani Palestinesi: cariche polizia e scontri

Il raduno nell’anniversario dell’attacco di Hamas a Israele era stato vietato dal Questore e anche il Comune aveva chiesto che non si svolgesse. Ma gli organizzatori hanno deciso di mantenere la presenza in piazza. Il corteo non autorizzato è degenerato in tafferugli nella zona di Piazza Maggiore. Le forze dell'ordine hanno usato anche cariche e idranti per disperdere i giovani

A Bologna alcune centinaia di manifestanti si sono radunati a partire dalle 19.30 in piazza del Nettuno, dove era prevista la manifestazione dei Giovani Palestinesi in ricordo dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 . Il raduno è degenerato in tafferugli. Scontri in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore, tra i manifestanti e le forze dell'ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi. Ci sono state un paio di cariche. Gli idranti sono stati azionati in Via Ugo Bassi: si sono formati vari fronti con manifestanti che sono scappati da una parte all'altra dell'area a ridosso di Piazza Del Nettuno e Piazza Maggiore.

Il corteo

Dopo gli scontri in Via Rizzoli e i getti d'acqua degli idranti in Via Ugo Bassi il gruppo di manifestanti ora sta sfilando in corteo e procedendo verso le Due Torri per imboccare Strada Maggiore. Dietro di loro il mezzo con gli idranti e i blindati delle forze dell'ordine.

Evento non autorizzato

Prima degli scontri, al megafono la Polizia si è rivolta ai manifestanti accorsi al raduno organizzato dai Giovani Palestinesi per celebrare il 7 ottobre e pronti, dietro lo striscione 'Free Palestine' a muoversi in corteo. "Il corteo non è autorizzato, lasciate la piazza alla spicciolata. Questo è l'ultimo avviso”. L'avvocato Marina Prosperi ha preso il megafono e ha chiesto senza successo ai manifestanti di indietreggiare.

Il raduno

Il volantino che ha circolato sui social portava il titolo “Viva il 7 ottobre, Viva la resistenza palestinese". Dopo giorni di polemiche, l'iniziativa era stata formalmente vietata dal Questore di Bologna, mentre anche il Comune aveva chiesto di non svolgerla. Nonostante il divieto, gli organizzatori hanno deciso di mantenere la presenza in piazza, con l'adesione di Potere al Popolo e dei collettivi Cua, Cambiare Rotta e Osa. Sul perimetro della piazza sono stati schierati blindati della polizia. Durante il raduno, quando alcuni manifestanti hanno preso la parola al megafono, le forze dell'ordine sono intervenute per sequestrare casse e microfoni.