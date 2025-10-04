Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Nella notte tra l'1 e il 2 ottobre la Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Sono stati fermati anche degli attivisti italiani. Ne sono conseguiti scioperi e manifestazioni in tutta Italia. Anche alcuni volti noti dello spettacolo sono intervenuti sulla vicenda, tra cui una popolare cantante italiana che si è mostrata in lacrime sui social, lanciando anche un appello a Giorgia Meloni.

Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco: l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ha depositato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Brescia.

Femminicidio a Benevento: Salvatore Ocone è stato fermato con l’accusa di aver ucciso la moglie. Con lui c'erano anche i figli di 15 e 16 anni dei quali non si avevano notizie da questa mattina: il ragazzo è morto, mentre la ragazza è stata portata in gravi condizioni in ospedale.

Notizie dal mondo. In Uk due persone sono morte in seguito a un attacco con coltello compiuto vicino a una sinagoga nel giorno di Yom Kippur, la più solenne delle festività ebraiche.

Un terremoto ha colpito la Turchia, con gli edifici che hanno tremato anche ad Istanbul. Lo ha riferito l’agenzia turca per i disastri Afad.

Lo sport. Jannik Sinner è tornato a vincere un torneo dopo la finale persa agli Us Open. Il numero 2 del mondo ha battuto l'americano Learner Tien per 6-2 6-2.

Infine, gossip da Hollywood. Annunciata la fine del matrimonio tra Nicole Kidman e Keith Urban. Qualche settimana fa, l’attrice aveva chiesto il divorzio per “differenze inconciliabili”.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24