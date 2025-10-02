Esplora tutte le offerte Sky
Terremoto in Turchia, scossa di magnitudo 5 avvertita a Istanbul

Mondo
Usgs

Lo ha riferito l’agenzia turca per i disastri Afad. Come hanno riferito alcuni testimoni a Reuters, gli edifici hanno tremato anche a Istanbul

Un terremoto di magnitudo 5.0 si è verificato in Turchia. Lo ha riferito l’agenzia turca per i disastri Afad, specificando che la scossa ha colpito a una profondità di 6,7 chilometri e che l'epicentro si colloca nel mare di Marmara a 18 chilometri dalla località costiera di Marmaraereglisi, circa 100 chilometri a ovest di Istanbul. Come hanno riferito alcuni testimoni a Reuters, gli edifici hanno tremato anche a Istanbul e le persone si sono riversate in strada. La prefettura locale ha dichiarato che "per il momento non sono pervenute segnalazioni di danni" a causa del sisma. 

Usgs

