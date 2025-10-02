Manchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: quattro feriti

La polizia è intervenuta in Middleton Road, a Crumpsall, vicino al tempio ebraico di Heaton Park. Un uomo avrebbe tentato di accedere all'edificio brandendo un coltello e sarebbe stato colpito dai poliziotti

Quattro persone sono state ferite durante un'aggressione con coltello vicino a una sinagoga nel nord di Manchester, nel giorno di Yom Kippur. La polizia è intervenuta in Middleton Road, a Crumpsall, vicino al tempio ebraico di Heaton Park. L'aggressore, secondo i media inglesi, è stato ucciso: avrebbe tentato di accedere all'edificio brandendo un coltello e sarebbe stato colpito dai poliziotti a guarda della sinagoga. Il sindaco Andy Burnham ha definito l'accaduto un "incidente grave" e ha assicurato che non c'è più pericolo e che la polizia "ha risolto rapidamente la questione".

Alcuni dei feriti investiti dal veicolo guidato dall'assalitore

La Great Manchester Police ha riferito di essere stata allertata da un passante poco dopo le 9.30 ora locale, le 10.30 in Italia e di essere intervenuta nel giro di cinque minuti con pattuglie armate che hanno aperto il fuoco sul sospetto aggressore. Sul posto sono giunte anche numerose ambulanze, con i servizi sanitari di emergenza messi in stato di allerta grave. La sinagoga presa apparentemente di mira è denominata Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue e si trova a Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Le quattro vittime - secondo una prima ricostruzione - hanno riportato sia ferite da accoltellamento, sia traumi provocati dall'impatto di un veicolo con cui l'accoltellatore avrebbe investito alcuni di loro all'uscita dal tempio, prima di scendere dal mezzo per proseguire l'aggressione all'arma bianca.

Il premier Starmer rientra anticipatamente dalla Danimarca

Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco. Starmer, a quanto si è appreso da Downing Street, ha convocato nel pomeriggio a Londra una riunione ad hoc del comitato Cobra per le emergenze - con la presenza dei ministri interessati e dei vertici investigativi e dei servizi d'intelligence - che intende presiedere in prima persona. Frattanto dinanzi alla sinagoga di Manchester è stato vista arrivare anche un'unità degli artificieri con un veicolo per la neutralizzazione di potenziali ordigni esplosivi. Non è al momento chiaro se si tratti di un intervento solo precauzionale o siano stati individuati pacchi sospetti indosso al corpo dell'aggressore o nel veicolo con cui è piombato sui fedeli.