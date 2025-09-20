Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Addio a Robert Redford . L'attore è morto nel sonno nella sua casa di Provo, Utah. Regista e attivista, ha segnato la storia del cinema con capolavori come La Stangata e Tutti gli uomini del presidente, e ha rivoluzionato il panorama indipendente con il Sundance Film Festival.

Negli scorsi giorno il presidente Donald Trump ha incontrato re Carlo III, definendo l'occasione come “uno dei più grandi onori della mia vita”.

A meno di un mese dalla scomparsa di Giorgio Armani, lo scorso 4 settembre, il consiglio di amministrazione dell'Enac, Ente nazionale aviazione civile, ha avviato l'iter per l'intitolazione di un aeroporto al “re della moda”. Intanto, un importante brand di lusso trova in Francesca Bellettini un nuovo CEO e presidente.

Mentre un calciatore brasiliano ha ricevuto un mandato d'arresto per un debito di assegni di mantenimento di quasi 493mila reais (circa 93mila dollari), un attore della serie “Mare fuori” è stato denunciato per aggressione all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Secondo i dati emersi da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, nel corso dello scorso anno, sono stati moltissimi gli italiani vittime di truffa legata ai conti correnti. Un danno economico totale che supera i 970 milioni di euro.

Una curiosità: è stata battuta all'asta la rarissima carta Pokèmon “Pikachu Illustrator”. Un cimelio prezioso: è la prima immagine che illustra l'iconico personaggio Pokémon (e si trova in ottime condizioni di conservazione). Ad oggi si stima ne siano state prodotte solo 39 ma nessuno sa quante ne esistano ancora e dove si nascondano.

