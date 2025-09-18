Aeroporto di Pantelleria sarà intitolato ad Armani: avviato iter Enac

Accolta l'iniziativa promossa dal vicepremier Matteo Salvini. Per il presidente De Palma l'operazione "si inserisce nel percorso di valorizzazione dell'infrastruttura" già avviato dall'Ente
Il consiglio di amministrazione dell'Enac, Ente nazionale aviazione civile, ha avviato l'iter l'intitolazione dell'aeroporto di Pantelleria a Giorgio Armani, morto il 4 settembre scorso all’età di 91 anni. Il Cda ha diffuso un comunicato in cui spiega di aver "accolto l'iniziativa promossa dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini" allo stilista "profondamente legato alla comunità pantesca", e ha disposto "l'avvio di un'istruttoria e delle necessarie interlocuzioni con la famiglia" di Armani.
De Palma: "Iniziativa di valorizzazione dell'infrastruttura"
Il Consglio Enac, presieduto da Pierluigi De Palma, si è riunito ieri presso l'aeroporto di Pantelleria. Per De Palma l'intitolazione dello scalo "al grande stilista Armani si inserisce nel percorso di valorizzazione dell'infrastruttura avviato da Enac con la gestione diretta della società in-house Enac Servizi, quale volano di crescita, sviluppo e turismo, oltre che presidio strategico per la continuità territoriale". Tra i temi trattati dal Cda, anche l'Assemblea Icao che si svolgerà a Montréal dal 23 settembre, durante la quale il presidente Di Palma illustrerà l'iniziativa Enac "Pet Care on Board" nello Skytalk dedicato al trasporto aereo di Pet in cabina e al primo volo dimostrativo Ita Airways.
Approfondimento
Giorgio Armani, quanto pagheranno gli eredi in tasse di successione
Ansa e SkyTG24
Giorgio Armani, i dati del gruppo da oltre 2 miliardi di fatturato
Nella giornata di ieri è morto Giorgio Armani, uno degli stilisti italiani più conosciuti al mondo e vero e proprio simbolo del Made In Italy: alle nipoti e al collaboratore Leo Dell’Orco lascia un gruppo finanziariamente solido, con oltre 2 miliardi di fatturato, 12 siti produttivi e oltre 2 mila negozi sparsi nel mondo