Francesca Bellettini, chi è la nuova Ceo e presidente di Gucci

Chi è Francesca Bellettini

La prima collezione firmata da Demna, nuovo direttore artistico della maison fiorentina, sarà presentata al grande pubblico sotto la guida di Francesca Bellettini. "Sono onorata di affrontare questa nuova sfida insieme a tutto il team di Gucci e al fianco di Demna, del quale ho sempre ammirato la creatività" ha commentato. La nuova punta di Luca De Meo ha una lunga e diversificata carriera alle spalle ed è anche per questo che è una delle donne più rispettate nel settore. Nata a Cesena il 18 aprile 1970, Bellettini ha studiato Economia e Gestione d'impresa alla Bocconi di Milano. Dopo una breve esperienza all'Università di Chicago si è traferita poi a New York e Londra dove ha lavorato come investitrice bancaria prima di approdare nel mondo della moda. A seguito di un'esperienza alla Deutsche Morgan Grenfel, la nuova ceo di Gucci è entrata nella divisione Business planning and development del gruppo Prada, prima di diventare Operations manager per Helmut Lang. Bellettini è entrata a far parte del consorzio Kering nel 2003 come Strategic planning director e Associate worldwide director proprio per Gucci e, poco dopo due anni è passata in Bottega Veneta assumendo il ruolo di Worldwide merchandising e Communications director. Diventata amministratore delegato della maison francese Yves Saint Laurant nel 2013, Bellettini ha guidato per 10 anni l'iconico marchio francese verso importati traguardi. Sotto la sua direzione, infatti, l'azienda ha subito una riorganizzazione operativa senza precedenti e ha raggiunto una cifra d'affari di 1,22 miliardi di euro nel 2016, con una crescita record del 25,3%. Nel 2023 è stata nominata Deputy Ceo dell'intero gruppo, con responsabilità dello sviluppo dei brand.

La decisione presa da De Meo dunque appare chiara: far sì che i conti del gruppo Kering - che in parte dipendono da Gucci - vengano risanati. " Francesca, una delle professioniste più esperte e rispettate del settore, porterà la leadership e l'eccellenza nell'esecuzione necessarie per riportare il marchio a lei affidato al livello che merita", ha commentato.