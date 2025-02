Milano Fashion Week, la sfilata di Gucci Autunno/Inverno 2025

1/6 ©IPA/Fotogramma

La Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Donna per la stagione Autunno/Inverno 2025-26 inizia col fashion show di Gucci, brand che poco più di due settimane fa si è separato dal suo ultimo Direttore Creativo, lo stilista Sabato De Sarno. In attesa di una nuova nomina per l'incarico, la casa di moda ha mandato in passerella una collezione firmata dal collettivo dell'ufficio stile. La raccolta, intitolata "Continuum", è uno sguardo attuale su un repertorio ricco di spunti sempre seducenti

