L'ingrediente magico delle feste per Gucci è l'amore , quello descritto da I Feel Love di Donna Summer e cantato da Blondie negli anni Ottanta, una versione che descrive lo spirito seducente e glamour delle notti di fine anno dei fedelissimi dello stile della casa di moda italiana, riuniti nella campagna pubblicitaria firmata da Marcell Rév, sotto la direzione creativa di Sabato De Sarno. La clip trascina lo spettatore all'interno di scenari festivi animati da alcuni dei più famosi ambassador del marchio . Tra questi spiccano Kendall Jenner , Jessica Chastain , Dakota Johnson e Jannik Sinner , in total look Gucci.

Un viaggio da Londra a Firenze

Jessica Chastain, vestita di bianco, con un abito con una affascinante scollatura posteriore, per pochi istanti manca in ascensore Kendall Jenner.

Tutte e due sono ospiti del Savoy di Londra, il mitico Hotel la cui estetica e ha segnato quella di Gucci.

La destinazione della supermodella americana è uno chalet innevato dove Jannik Sinner, il campione di tennis entrato lo scorso anno tra i volti ufficiali di Gucci, si diverte all'aria aperta con un maglione a collo alto col logo della doppia G.

Dal freddo al calore delle case a Natale, tutte decorate con addobbi Rosso Ancora, la tonalità che rappresenta tutte le prime collezioni di Gucci dell'era De Sarno.

A tavola, Solange e Tina Knowles si abbracciano ma più in là, a un tipico party di fine anno, arrivano Julia Garner e suo marito, il cantautore Mike Foster che si scambiano un bacio portafortuna.

Tutto brilla alla festa danzante a cui partecipano anche NiNi e Dakota Johnason. Sia lei che Garner indossano irresistibili dress a trapezio riccamente decorati con cristalli e paillettes, irrinunciabili per il guardaroba delle feste (come le scarpe col tacco e le borse, bestseller di Gucci, che vediamo tra le loro mani). Alla festa, però manca ancora qualcuno: è il cantante cinese Xiao Zhan, che sta raggiungendo il gruppo in macchina.

Il finale è coi fuochi d'artificio che illuminano Firenze dall'alto, città con cui Gucci, De Sarno e gli ambassador del marchio si ricongiungeranno il 15 maggio per la sfilata della Cruise della nuova stagione, un appuntamento che si annuncia imperdibile.