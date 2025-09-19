Esplora tutte le offerte Sky
Napoli, si è sciolto il sangue di San Gennaro

Cronaca
©Getty

L'annuncio è stato dato alle ore 10.08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo della città. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha detto l'abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio

ascolta articolo

Si è sciolto il sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato dato alle ore 10.08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di Napoli. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha detto l'abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio. Come da tradizione, ad accompagnare l'annuncio, lo sventolìo del fazzoletto bianco da parte di uno dei componenti della Deputazione del Tesoro di San Gennaro.

