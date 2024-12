San Gennaro e Napoli, viaggio tra fede e creatività

Il Museo del Tesoro di San Gennaro rappresenta una tappa imprescindibile per chiunque visiti Napoli. Premiato con il Traveller’s Choice Best of the Best 2024, quale meta preferita dai viaggiatori, e tra le nomination come Best Museum in Italia per i Remerkable Venue Awards 2024 di Tiqets, il polo museale custodisce uno dei tesori più preziosi al mondo, secondo solo a quello della Corona inglese: gioielli straordinari, opere d’arte di inestimabile valore e oggetti donati come ex voto nel corso dei secoli da fedeli, nobili e regnanti. Tra i pezzi più emblematici e ammirati la Mitra gemmata di San Gennaro, uno degli oggetti d’arte più preziosi al mondo. Il copricapo è infatti tempestato da 3.694 pietre preziose: 198 smeraldi, 168 rubini e, 3.328 diamanti, montati a comporre un disegno di fiori e foglie. Grazie alle moderne tecnologie, il museo offre oggi la possibilità di immergersi completamente nella storia del santo attraverso installazioni multimediali, video mapping e percorsi interattivi che fondono tradizione e innovazione.