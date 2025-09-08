Muore operaio in centro a Roma, quarta vittima sul lavoro in un giorno

L'incidente è avvenuto sulla banchina del Tevere, all'altezza di piazza Trilussa. Sul posto la polizia, con la scientifica per i rilievi, e i vigili del fuoco. Questa mattina altri tre operai hanno perso la vita: uno schiacciato da un macchinario a Monza, uno caduto dal cestello di una gru a Torino e uno precipitato da un'impalcatura nel Catanese

Altri tre morti sul lavoro oggi

Questa mattina altri tre operai hanno perso la vita mentre lavoravano. Un operaio di 48 anni è stato schiacciato da un macchinario all'interno di un'azienda che produce valvole industriali, in via Mauri a Monza. Un uomo quarantenne è morto a Riposto, nel Catanese, dopo essere precipitato da un'impalcatura. Nelle stesse ore a Torino è precipitato il cestello di una gru: un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in via Genova, all'altezza del numero civico 87, a Torino.