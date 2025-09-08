Muore operaio in centro a Roma, quarta vittima sul lavoro in un giorno

Esplora tutte le offerte Sky
Schiacciato da macchinario, muore operaio in centro a Roma: quarta vittima in un giorno

Cronaca
©Ansa

L'incidente è avvenuto sulla banchina del Tevere, all'altezza di piazza Trilussa. Sul posto la polizia, con la scientifica per i rilievi, e i vigili del fuoco. Questa mattina altri tre operai hanno perso la vita: uno schiacciato da un macchinario a Monza, uno caduto dal cestello di una gru a Torino e uno precipitato da un'impalcatura nel Catanese

Ennesima tragedia sul lavoro, la quarta solo oggi, questa volta nel centro di Roma. Un operaio è morto schiacciato da un macchinario sulla banchina del Tevere, all'altezza di piazza Trilussa, al centro di Roma. Sul posto la polizia, con la scientifica per i rilievi, e i vigili del fuoco. Da chiarire la dinamica dell'incidente. 

Altri tre morti sul lavoro oggi

Questa mattina altri tre operai hanno perso la vita mentre lavoravano. Un operaio di 48 anni è stato schiacciato da un macchinario all'interno di un'azienda che produce valvole industriali, in via Mauri a Monza. Un uomo quarantenne è morto a Riposto, nel Catanese, dopo essere precipitato da un'impalcatura. Nelle stesse ore a Torino è precipitato il cestello di una gru: un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in via Genova, all'altezza del numero civico 87, a Torino.

 

Torino, cade dal cestello della gru: morto un operaio
La polizia intervenuta sulla banchina del Tevere, a Roma, vista da Lungotevere Raffaello Sanzio all'altezza di Piaza Trilussa, dove ha perso la vita un operaio morto schiacciato da un macchinario. ROma, 8 settembre 2025. ANSA / PABLO TARALLETTO / NPK
Cronaca

Morti sul lavoro, confronto fra l’Italia e altri Paesi europei. I DATI

Ieri a Casteldaccia (Palermo) cinque operai sono deceduti dopo aver respirato idrogeno solfarato con una concentrazione 10 volte superiore al limite durante lavori di manutenzione di una vasca fognaria. Si tratta dell’ennesima strage sul lavoro nel nostro Paese, che però non è fra i peggiori del Vecchio Continente. Di questo si è parlato nella puntata del 6 maggio di Numeri, approfondimento di Sky TG24

