Precipita da impalcatura, operaio morto nel Catanese

Un operaio quarantenne è morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina a Riposto, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, impegnato nell'ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia, sarebbe precipitato da un'impalcatura perdendo la vita sul colpo. Sul posto personale del 118 e carabinieri della locale stazione. Richiesto l'intervento dello Spresal e del Nil.
Ansa/Sky TG24
Ieri a Casteldaccia (Palermo) cinque operai sono deceduti dopo aver respirato idrogeno solfarato con una concentrazione 10 volte superiore al limite durante lavori di manutenzione di una vasca fognaria. Si tratta dell’ennesima strage sul lavoro nel nostro Paese, che però non è fra i peggiori del Vecchio Continente. Di questo si è parlato nella puntata del 6 maggio di Numeri, approfondimento di Sky TG24