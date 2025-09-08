Operaio muore schiacciato da un macchinario in Brianza

Esplora tutte le offerte Sky
Incidente sul lavoro a Monza, operaio muore schiacciato da un macchinario

Cronaca
©Ansa

L'uomo, 48 anni, lavorava in un'azienda che produce valvole industriali a Monza. La dinamica dell'infortunio è ancora al vaglio di Ats: quando l'ambulanza è arrivata sul posto, per la vittima non c'era più niente da fare. Oggi altri due morti sul lavoro: un operaio caduto dal cestello di una gru a Torino e uno precipitato da un'impalcatura nel Catanese

Un altro morto sul lavoro, questa volta in Brianza. Un operaio di 48 anni ha perso la vita questa mattina all'interno di un'azienda che produce valvole industriali, in via Mauri a Monza. La dinamica dell'infortunio è ancora al vaglio di Ats, intervenuta sul posto con i soccorritori e la Polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. Quando l'ambulanza è arrivata sul posto, il 48enne era già morto. 

Altri morti sul lavoro oggi

Questa mattina altri due operai hanno perso la vita mentre lavoravano. Un uomo quarantenne è morto a Riposto, nel Catanese, dopo essere precipitato da un'impalcatura. Nelle stesse ore a Torino è precipitato il cestello di una gru: un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in via Genova, all'altezza del numero civico 87, a Torino.

Torino, cade dal cestello della gru: morto un operaio

