Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torino, cade dal cestello della gru: morto un operaio

Cronaca

L'incidente fatale in via Genova, sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero e le forze dell'ordine. Nella stessa via il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile, sempre con una gru

ascolta articolo

Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro in via Genova, all'altezza del numero civico 87, a Torino. Secondo le prime informazioni, è precipitato il cestello di una gru. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero e le forze dell'ordine. Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru. 

 

A quanto si apprende l'uomo, 69 anni di origini egiziane, intorno alle 7.30 è caduto, per cause ancora da accertare, dal cestello di una gru che stava operando all'altezza di dodici metri. Sul posto i carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori Spresal. 

 

 

Cronaca: Ultime notizie

Torino, cade dal cestello della gru: morto un operaio

Cronaca

L'incidente fatale in via Genova, sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero e le...

Giorgio Armani, oggi funerali privati. Negozi chiusi nel mondo

Cronaca

Questo pomeriggio a Rivalta, nel Piacentino, l’ultimo saluto allo stilista morto il 4 settembre....

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina con il maxi raid di droni che ha colpito a Kiev la...

16 foto

Università, oltre un milione di borse di studio date senza diritto

Cronaca

Stando ai controlli congiunti effettuati da Guardia di Finanza e Ministero dell’Università e...

Anno scolastico 2025-2026, al via le lezioni: il calendario

Cronaca

Ricomincia la scuola. Ma il ritorno tra i banchi non è uguale in tutta Italia e varia da regione...

Cronaca: i più letti