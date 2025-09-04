Funerali Emilio Fede, oggi l'ultimo saluto al giornalista a Milano

Morte Emilio Fede, i funerali a Milano. La figlia Sveva: “La sua ultima diretta”
Le ceneri saranno portate a Mirabella Eclano (Avellino) nella cappella della famiglia De Feo, accanto alla moglie del giornalista, Diana De Feo, morta nel 2021. L'ex direttore del Tg4 è morto il 2 settembre all'età di 94 anni
- Oggi 4 settembre si sono svolti (ora conclusi) i funerali di Emilio Fede, officiati da don Giovanni Cazzaniga, parroco della chiesa di Dio Padre. "Siamo qua per l'ultima diretta di papà", ha commentato la figlia Sveva prima della cerimonia. Sulla bara il cuscino di fiori con la scritta 'i tuoi cari', in chiesa alcune corone fra cui quella delle 'amiche della rsa Gelica, Eugenia, Elena, Manuela e Aurora'
- Sono presenti fra gli altri i giornalisti Paolo Brosio e Gianluca Mazzini, Claudio Brachino, Marcello Dell'Utri (in foto, ndr) che ha ricordato la sua "genialità', Gianfranco Miccichè, Adriano Galliani e Mario Giuliacci
- Fra i presenti anche il giornalista Paolo Brosio, ex inviato del Tg4: "Il nostro era un rapporto di amore e odio. Lui era professionalmente innamorato di me, perché gli ricordavo lui da giovane, e mi ha modellato come argilla da bravo cronista. D'estate mi invitava nella sua villa di Capri, andavamo in barca e c'era anche la moglie Diana, una donna di grandissima cultura", ha detto nei giorni scorsi all'Ansa
- Il giornalista e a lungo direttore del Tg4 è morto il 2 settembre, a 94 anni. Si trovava nella residenza per anziani San Felice di Segrate, dove è stata allestita la camera ardente (accessibile solo alla famiglia, per volontà di Fede stesso). In foto, la Chiesa di Dio Padre dove si svolgono i funerali
- "Papà diceva sempre 'quando accadrà voglio andarmene da solo alle 6 del mattino' e abbiamo voluto rispettare il più possibile le sue volontà - ha detto all'Ansa la figlia Sveva, in foto - Fosse per lui avrebbe voluto essere trasferito direttamente nella tomba accanto alla mamma, ma certo non potevamo non fare il funerale"
- Dopo il funerale, le ceneri di Fede saranno portate a Mirabella Eclano (Avellino) nella cappella della famiglia De Feo, accanto alla moglie del giornalista, Diana De Feo, morta nel 2021
- L’altra figlia di Fede, Simona, ha detto invece che non sarà presente. “Non ci sarò al funerale di papà perché tutte quello che è accaduto dal 2023 fino a oggi non mi appartiene". Con la sorella Sveva ha rotto i rapporti: l'ha denunciata più volte perchè per due anni, dal "mio rientro in Italia" dall'estero, dove ha vissuto per motivi famigliari, "mi ha impedito di vedere mio padre"
- Il funerale si è concluso con un applauso. In seguito l’auto con il feretro di Emilio Fede è partita per l'ultimo viaggio, circondata da fotografi e telecamere. Tanti gli ex colleghi e amici, commossi (in foto, Adriano Galliani)