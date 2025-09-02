Addio a Emilio Fede, chi sono le figlie Sveva e Simona

Entrambe come detto sono figlie di Diana de Feo, giornalista e senatrice per Il Popolo della Libertà nella XVI legislatura della Repubblica Italiana. Nata a Torino nel 1937, è morta nel 2021 a 84 anni. Nel corso della sua carriera ha lavorato insieme a Flora Favilla alla rubrica del TG1 curata da Giogio Ponti Almanacco del giorno dopo. Sempre per il TG1 è stata inviata speciale per l’arte e la cultura. Nel 2008 si è candidata nella circoscrizione Campania su suggerimento di Silvio Berlusconi, ed è stata in seguito eletta senatrice. Ha fatto parte della 7ª Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, della Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi e del Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione. Nel 2013 ha scelto di non ricandidarsi. Aveva sposato Emilio Fede nel 1965