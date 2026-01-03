Morte per intossicazione, dagli esami esclusi funghi e veleno per topi

Sono arrivate, dagli esami eseguiti, le prime risposte utili per fare luce sulla tragedia di Pietracatella nella quale sono morte, per una sospetta intossicazione, Sara Di Vita, 15 anni, e la mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni. Secondo quanto emerso sono stati esclusi quali possibili cause dei decessi sia i funghi, che erano tra gli alimenti sequestrati, sia il veleno per topi. Proprio in queste ore, tra l'altro, la Squadra Mobile di Campobasso, coordinata da Marco Graziano, ha eseguito una serie di nuovi interrogatori ascoltando in qualità di testimoni sia persone del paese in cui si è verificata la tragedia e sia sanitari del Cardarelli, ma non solo.