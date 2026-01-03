Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Campobasso, morte per intossicazione: dagli esami esclusi funghi e veleno per topi

Cronaca
©Ansa

Queste le prime risposte utili per fare luce sulla tragedia di Pietracatella nella quale sono morte, per una sospetta intossicazione, Sara Di Vita, 15 anni, e la mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni

ascolta articolo

Sono arrivate, dagli esami eseguiti, le prime risposte utili per fare luce sulla tragedia di Pietracatella nella quale sono morte, per una sospetta intossicazione, Sara Di Vita, 15 anni, e la mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni. Secondo quanto emerso sono stati esclusi quali possibili cause dei decessi sia i funghi, che erano tra gli alimenti sequestrati, sia il veleno per topi. Proprio in queste ore, tra l'altro, la Squadra Mobile di Campobasso, coordinata da Marco Graziano, ha eseguito una serie di nuovi interrogatori ascoltando in qualità di testimoni sia persone del paese in cui si è verificata la tragedia e sia sanitari del Cardarelli, ma non solo.

Le altre ipotesi plausibili

A questo punto restano in piedi altre ipotesi che possono spiegare i decessi della donna e della figlia, al momento correlate principalmente ad altri alimenti tra i 19 sequestrati nell'abitazione delle vittime e in quella della madre di Gianni Di Vita. Proprio quest'ultimo, padre e marito delle vittime, rimane ancora ricoverato presso lo Spallanzani di Roma e, secondo fonti mediche, non dovrebbe esser dimesso a breve, cosa che invece dovrebbe succedere per un'altra figlia, quella maggiore. Tra l'altro è emerso come per agevolare la partecipazione dei familiari ai funerali, la data delle esequie potrebbe slittare ed arrivare a mercoledì o giovedì della prossima settimana. Anche se, al momento, non ci sono certezze. 

Approfondimento

Campobasso, mamma e figlia morte intossicate: le ipotesi in campo
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/12
Salute e Benessere

Sicurezza alimentare: le infezioni che rischiamo a tavola e i sintomi

Si tratta di patologie legate al consumo di alimenti o acqua contaminati da agenti patogeni come batteri, virus, tossine. Tra queste infezioni si annoverano la salmonellosi, la listeriosi, il botulismo. Ecco cosa c'è da sapere

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Morte per intossicazione, dagli esami esclusi funghi e veleno per topi

Cronaca

Queste le prime risposte utili per fare luce sulla tragedia di Pietracatella nella...

Investito e ucciso, arrestato 52enne per omicidio volontario

Cronaca

 L'uomo finito in manette a Sordio, nel Lodigiano, avrebbe travolto due persone, uccidendo...

15enne morto durante partita di calcetto, indagato medico dello sport

Cronaca

Il dramma si era verificato a Pordenone alla vigilia di Natale, si tratta di un atto dovuto a...

Campobasso, mamma e figlia morte intossicate: le ipotesi in campo

Cronaca

A una settimana dal decesso di madre e figlia a Campobasso per intossicazione alimentare, nella...

Crans-Montana, Bertolaso: due feriti italiani non ancora identificati

Cronaca

"Sono a Zurigo e non possiamo trasportarli mettendo a rischio la loro persona. Il nostro...

Cronaca: i più letti