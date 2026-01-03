Offerte Sky
15enne morto durante partita di calcetto, indagato medico dello sport

Il dramma si era verificato a Pordenone alla vigilia di Natale, si tratta di un atto dovuto a tutela delle garanzie difensive per permettere al professionista di nominare un perito all'autopsia, che si svolgerà giovedì prossimo 8 gennaio

A finire nel registro degli indagati è il medico dello sport che ha rilasciato l'idoneità sportiva al ragazzo e che era tesserato con una società cittadina, il Torre. Si tratta di un atto dovuto a tutela delle garanzie difensive per permettere al professionista di nominare un perito all'autopsia, che si svolgerà giovedì prossimo 8 gennaio. La procura della Repubblica di Pordenone ha affidato l'incarico dell'esame al medico legale Antonello Cirnelli e allo specialista in cardiologia, Paolo Ius. Il medico dello sport - un uomo di 39 anni di Maniago - è indagato in quanto specialista che aveva condotto le visite per la valutazione dell'idoneità del paziente all'attività sportiva agonistica negli anni 2023, 2024 e 2025.

