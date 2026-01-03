Offerte Sky
Investito e ucciso, arrestato 52enne per omicidio volontario

 L'uomo finito in manette a Sordio, nel Lodigiano, avrebbe travolto due persone, uccidendo un 49enne. I tre erano stati protagonisti, nel tempo, di denunce incrociate per i parcheggi su via Turati, dove è avvenuto il fatto

E' stato arrestato per omicidio volontario il 52enne che, stanotte a Sordio, avrebbe investito due persone, uccidendo un 49enne. I tre erano stati protagonisti, nel tempo, di denunce incrociate per i parcheggi su via Turati, dove è avvenuto il fatto. L'ultima lite era avvenuta prima dell'investimento mortale con il Land Rover guidato dal 52enne che aveva colpito di striscio anche un amico del deceduto. L'uomo verrà trasferito nel carcere di Lodi. Lunedì si terrà la convalida dell'arresto e per la prossima settimana è stata prevista anche l'autopsia sul cadavere della vittima all'istituto di Medicina legale di Pavia.

