Maltempo in Romagna, allagamenti e alberi caduti sulla costa. FOTO

Maltempo in Romagna, allagamenti e alberi caduti a Milano Marittima e Cesenatico. FOTO
Un temporale con grandine e vento si è abbattuto dalle 4.30 del mattino sulla costa romagnola, provocando danni a strade e ferrovie. Alcune zone sono irraggiungibili. Interrotta la circolazione dei treni tra Igea Marina e Rimini. In corso gli interventi dei vigili del fuoco
- Un potente e improvviso temporale con vento e grandine si è abbattuto a partire dalle 4.30 di mattina sulla costa romagnola, prima sulla zona di Ravenna e Cervia e poi con particolare violenza sulla provincia di Rimini. Sono caduti alberi e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con disagi alla circolazione
- A Milano Marittima (in foto) sono caduti alcuni pini sulle auto in sosta. Il centro è stato colpito nella notte da un forte temporale di vento e pioggia partito dal mare
- A Milano Marittima (in foto) gli alberi adagiati sul cemento hanno reso irraggiungibili alcune zone
- Dalla mattina presto vigili del fuoco e tecnici del Comune di Cervia sono al lavoro a Milano Marittima (in foto) per ripristinare la sicurezza stradale dopo la tempesta della notte
- Diversi pini marittimi sono caduti a Milano Marittima e Cervia (in foto), intralciando la viabilità: si stanno tagliando le piante per liberare le strade ancora bloccate
- A Milano Marittima (in foto) sono stati risolti alcuni problemi di fughe gas segnalati: non risultano al momento persone coinvolte. Sono stati chiamati in servizio i volontari
- Ingenti i danni nel centro di Milano Marittima (in foto)
- Per i danni causati dal maltempo, la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Rimini-Igea Marina è stata sospesa. In foto, Rimini
- A Rimini (in foto) il maltempo ha divelto anche un palo
- Il temporale che ha colpito la riviera romagnola nella notte ha sferzato anche Cesenatico (in foto). Diversi gli interventi dei vigili del fuoco
- A Cesenatico (in foto) diverse piante sono cadute sulle linee elettriche, sulla sede stradale e su un bungalow in un campeggio
- A Cesenatico (in foto) si sono anche registrati allagamenti di sottopassi e garage interrati
- Il temporale ha colpito in particolare spiagge e bagni nella zona di Cervia e Milano Marittima, che risultatono fortemente danneggiati. Lettini ribaltati e coperture di alcune strutture sono volate via o si sono ripiegate su se stesse. Danni anche sulla spiaggia di Igea Marina (in foto)
- Vigili del fuoco al lavoro anche nei comuni costieri di Gatteo e San Mauro Pascoli per piante cadute su linee elettriche e in strada, allagamenti di sottopassi e garage interrati
- "È stata una botta grossa, ha devastato la spiaggia: ha ombrelloni rotti, gazebo, tende rotte, è stato molto impegnativo. Abbiamo tutti gli uomini in campo, oggi siamo aperti, stiamo lavorando". Il gestore del Papeete Beach di Milano Marittima, Massimo Casanova, racconta così all'Ansa gli effetti della tempesta che nella notte ha colpito la costa romagnola. "Ci vorrebbero adesso quelli che rompono per il caro lettini, che non c'è stato. Ma non servirebbero a niente, sono come i burocrati di Bruxelles", dice con una battuta Casanova