Maltempo in Romagna, allagamenti e alberi caduti sulla costa. FOTO

Maltempo in Romagna, allagamenti e alberi caduti a Milano Marittima e Cesenatico. FOTO

Cronaca fotogallery
15 foto
©Ansa

Un temporale con grandine e vento si è abbattuto dalle 4.30 del mattino sulla costa romagnola, provocando danni a strade e ferrovie. Alcune zone sono irraggiungibili. Interrotta la circolazione dei treni tra Igea Marina e Rimini. In corso gli interventi dei vigili del fuoco

