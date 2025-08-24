Emilia-Romagna, grandine e strade allagate tra Rimini e Ravenna

Esplora tutte le offerte Sky
Emilia-Romagna, forti temporali nella notte: grandine e allagamenti tra Rimini e Ravenna

Cronaca

Sono caduti alberi e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con disagi alla circolazione. Si sta cercando di capire se ci sono stati danni più gravi

Un potente e improvviso temporale con vento e grandine si è abbattuto prima dell'alba, a partire dalle 4.30, sulla costa romagnola, prima sulla zona di Ravenna e Cervia e poi con particolare violenza sulla provincia di Rimini, provocando allagamenti. Sono caduti alberi e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con disagi alla circolazione. Si sta cercando di capire se ci sono stati danni più gravi.

Danni alle spiagge e ai bagni nel Ravennate

Il temporale ha colpito in particolare spiagge e bagn nella zona di Cervia e Milano Marittima (Ravenna, che risultatono fortemente danneggiati. Lettini ribaltati e coperture di alcune strutture sono volate via o si sono ripiegate su se stesse. A Rimini il Comune, con l'assessore alla Protezione civile Yuri Magrini, parla di un "evento molto severo" con 74 millimetri di pioggia. Cinque i sottopassaggi allagati, uno con un'auto all'interno. La polizia locale sta monitorando le vie ancora allagate, il deflusso delle acque sta avvenendo in modo regolare, anche perché ha smesso di piovere. Ci sono scantinati allagati e alberi caduti: il coordinamento provinciale ha attivato le squadre di supporto ai vigili del fuoco. 

Scienze

Supercelle temporalesche, come si formano e perché sono pericolose

Secondo gli esperti, i violenti nubifragi con grandine che in queste ore stanno flagellando alcune zone d'Italia - e che sono sempre più frequenti in estate - sono fenomeni tipici delle pianure negli Stati Uniti: dalla fine degli anni Novanta si sono diffusi a causa dei cambiamenti climatici anche nell’area del Mediterraneo

