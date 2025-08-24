Maltempo Romagna, temporale e raffiche di vento a Rimini

A Rimini un violento temporale si è abbattuto prima dell'alba sulla riviera romagnola. Sulla città sono piovuti 74 millimetri di pioggia, che hanno allagato sottopassaggi e scantinati. Circa 80 vigili del fuoco sono al lavoro per supportare gli abitanti.

Un violento temporale con forti raffiche di vento che si è abbattuto prima dell'alba sulla riviera romagnola. Lettini ribaltati e coperture di alcune strutture sono volate via o si sono ripiegate su se stesse. A Rimini il Comune, con l'assessore alla Protezione civile Yuri Magrini, parla di un "evento molto severo" con 74 millimetri di pioggia. Cinque i sottopassaggi allagati, uno con un'auto all'interno.

Circa 80 interventi dei vigili del fuoco

La polizia locale sta monitorando le vie ancora allagate, il deflusso delle acque sta avvenendo in modo regolare, anche perché ha smesso di piovere. Ci sono scantinati allagati e alberi caduti: il coordinamento provinciale ha attivato le squadre di supporto ai vigili del fuoco. In zona Rimini ci sono circa 80 interventi dei vigili del fuoco, in coda, con squadre di emergenza al lavoro anche dal comando di Forlì-Cesena. Fonte vvff