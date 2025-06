Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Il mondo dello spettacolo e quello dell’arte hanno visto spegnersi due celebri personaggi.

L’attore e comico italiano Alvaro Vitali ( FOTO ), amatissimo per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli nei film del filone della commedia sexy all'italiana, è scomparso lo scorso 24 giugno a Roma. Era stato ricoverato due settimane prima "per una broncopolmonite recidiva", come aveva dichiarato l'ex moglie Stefania Corona in un'intervista ai media di qualche giorno prima.

Morto a 99 anni Arnaldo Pomodoro ( FOTO ), maestro della scultura contemporanea.

Situazione internazionale calda a causa del recente conflitto tra Israele ed Iran con l’intervento degli Usa, il 22 giugno, con un attacco a tre siti nucleari in Iran e la successiva rappresaglia iraniana sulla base Usa di Al Udeid in Qatar. Dopo una difficile tregua , la fine della guerra.

Cronaca italiana. In Lombardia un negoziante è stato ucciso a coltellate nel suo negozio di oggetti da scrittura di lusso. Fermato un uomo, ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

Il multimiliardario fondatore di Amazon si unisce alla schiera di vip stranieri che hanno scelto l’Italia per il giorno delle loro nozze. Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono pronti a dire il fatidico sì e festeggiare insieme ai loro 250 ospiti, tra feste a tema (pigiama party incluso), cocktail party, cene eleganti e ovviamente la cerimonia nuziale. La spesa complessiva dell’evento si dovrebbe aggirare intorno ai 15 milioni di euro.

Novità riguardo alle norme per l’espatrio. Presto la carta d’identità cartacea, per motivi di sicurezza, cesserà di essere valida per uscire dall’Italia, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Si tratta degli effetti del regolamento europeo 1157/2019. Sarà valida solo quella elettronica.

Infine, il cinema. Nelle sale cinematografiche è uscito “F1”, il film diretto da Joseph Kosinski che racconta la storia di Sonny Hayes, pilota di F1, famosissimo negli anni Novanta, che dopo un gravissimo incidente ha dato l'addio alle corse, trovando la sua possibilità di riscatto diventando il mentore dell’emergente Joshua Pearce.

