Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez, trapelato l'invito alle nozze

I social si sono scatenati: c'è chi ne ha criticato il design, ritenuto inappropriato per le nozze di un multimiliardario, e chi il contenuto, che per alcuni è atto a ingraziarsi i manifestanti che in questi giorni hanno protestato contro l'arrivo del magnate e del suo seguito di vip nella laguna

Donazioni per Venezia al posto dei regali

Il messaggio di partecipazione, invece, invita i partecipanti a non fare regali – “l'unica opzione, in realtà, per uno degli individui più ricchi del mondo”, fa notare Cnn – e promette di fare donazioni per loro conto all’ufficio Unesco di Venezia, al programma di ricerca Corila sulla biodiversità della laguna e all’Università Internazionale. Buone intenzioni che però non hanno calmato gli animi di quanti, in questi giorni, hanno protestato contro l’arrivo del multimiliardario e del suo seguito di vip nella laguna.