Tensioni in piazza San Marco per protesta "No Bezos"

Momenti di tensione in piazza San Marco a Venezia per un'iniziativa di protesta contro il matrimonio di Jeff Bezos. Una ventina di persone si è disposta davanti alla Basilica di San Marco mostrando cartelli con disegnate banconote e scritte contro il miliardario americano e inneggianti alla pace a Gaza. Due persone vestite da "sposi" si sono poste su un piedistallo. Una ragazza e un ragazzo hanno cercato di arrampicarsi su due dei "pili" portabandiera davanti alla basilica. Fermati dalle forze dell'ordine e portati al posto di polizia della piazza per essere identificati, hanno opposto resistenza passiva sdraiandosi a terra.