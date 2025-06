Jeff Bezos e Lauren Sanchez, location del matrimonio a Venezia. FOTO

1/8 ©IPA/Fotogramma

Scuola Grande della Misericordia

Una delle location che erano state selezionate per il matrimonio Bezos-Sanchez, nei giorni 26-28 giugno, si trova nel cuore del sestiere di Cannaregio. Il palazzo, ricostruito da Jacopo Sansovino per volere del doge Andrea Gritti, è fortemente influenzato dal classicismo romano e originariamente ospitava diverse opere di vari celebri artisti, come Veronese, Zanchi, Lazzarini, Pellegrini e Domenico Tintoretto. L’imponente edificio rinascimentale però non ospiterà più i festeggiamenti, come era stato ipotizzato in un primo momento.