Immagini Buongiorno 10 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

La vita di Giuseppe Mazzini

Ma il 10 marzo, nel dettaglio del 1872, corrisponde anche alla data in cui è morto Giuseppe Mazzini, politico, filosofo e giornalista italiano ma soprattutto esponente di punta del patriottismo risorgimentale. Nato a Genova nel 1805, Mazzini svolge gli studi superiori presso il cittadino Liceo classico Cristoforo Colombo e a 18 anni si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università degli Studi di Genova, per poi passare a quella di giurisprudenza. A 25 anni viene arrestato perché, all’interno di una chiesa, si rifiuta di lasciare il posto ai cadetti del Collegio Reale d'Austria. Col tempo si appassiona alla letteratura, seguendo da vicino gli scritti di Goethe, Shakespeare e Foscolo. Ma anche quelli di Dante ed Alfieri. Nel 1821 al passaggio a Genova dei Federati piemontesi reduci dal loro tentativo di rivolta, nel giovane Mazzini si affaccia per la prima volta il pensiero “che si poteva, e quindi si doveva, lottare per la libertà della Patria”. Per la sua attività cospirativa viene di nuovo arrestato su ordine di Carlo Felice di Savoia e detenuto a Savona nella fortezza del Priamar per un breve periodo, tra il novembre 1830 e il gennaio 1831. In questo periodo formula il programma di un nuovo movimento politico chiamato “Giovine Italia” che, dopo essere stato liberato per mancanza di prove, presentò e organizzò nel 1831 a Marsiglia, dove era stato costretto a rifugiarsi in esilio. Nel 1837 comincia il suo lungo soggiorno a Londra dove Mazzini riunisce attorno a sé esuli italiani e persone favorevoli al repubblicanesimo in Italia, dedicandosi, per vivere, all'attività di insegnante dei figli degli italiani. In Inghilterra conosce Mary Shelley, il filosofo ed economista John Stuart Mill e lo scrittore Charles Dickens. Fonda altri movimenti politici per la liberazione e l'unificazione di vari stati europei: la Giovine Germania, la Giovine Polonia e, infine, la Giovine Europa. Quest'ultima, fondata nell'aprile 1834 a Berna in accordo con altri rivoluzionari stranieri, aveva tra i suoi principi ispiratori la costituzione degli Stati Uniti d'Europa. Nel 1868 lascia Londra e si stabilisce in Svizzera. Due anni dopo vengono amnistiate le due condanne a morte inflitte al tempo del Regno di Sardegna: Mazzini, quindi, può rientrare in Italia e, una volta tornato, si dedica subito all'organizzazione di moti popolari in appoggio alla conquista dello Stato Pontificio. Nel febbraio 1871 conosce Friedrich Nietzsche. Costretto di nuovo all'esilio, riesce a rientrare in Italia sotto il falso nome di Giorgio Brown a Pisa, il 7 febbraio del 1872. Qui, malato già da tempo, visse nascosto come ospite nella casa di Pellegrino Rosselli, antenato dei fratelli Rosselli, fino al giorno della sua morte per pleuro-polmonite, avvenuta il 10 marzo dello stesso anno, quando la polizia stava ormai per arrestarlo nuovamente.