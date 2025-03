Canada, Partito liberale elegge Carney nuovo leader e premier

Il nuovo leader del Partito liberale, sessant'anni, ex governatore della Banca del Canada dal 2008 al 2013 e governatore della Banca d'Inghilterra dal 2013 al 2020, sostituisce Justin Trudeau anche nel ruolo di primo ministro. La nomina di Carney era ampiamente attesa. L'ex premier lancia l'allarme dopo le dichiarazioni di Trump delle scorse settimane: "La libertà non è scontata, nemmeno il Canada lo è"

Il Partito Liberale al potere in Canada ha eletto come suo nuovo leader Mark Carney, che sostituisce quindi Justin Trudeau anche nel ruolo di primo ministro. Carney, che compirà sessant'anni tra pochi giorni, è stato governatore della Banca del Canada dal 2008 al 2013 e governatore della Banca d'Inghilterra dal 2013 al 2020. La nomina di Carney era ampiamente attesa. Carney, che non ha precedenti esperienze politiche, ha ottenuto l'85,9% dei voti dei militanti del partito. Ad annunciare l'elezione è stato il presidente del Partito Liberale, Sachit Mehra.