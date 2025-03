Meteo, una perturbazione attraversa l'Italia: domani maltempo

Dopo un breve assaggio di primavera, torna il maltempo in tutta Italia, atrraversata da una perturbazione atlantica che porterà pioggia ovunque. Allerta gialla in Liguria dove tira un forte vento e arriva la neve oltre gli 800 metri

Una perturbazione attraverserà l'Italia in questo secondo lunedì di marzo. Giornata con generali condizioni di maltempo su Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e infine Campania: su queste regioni le piogge potranno risultare a tratti abbondanti. Precipitazioni sparse sui settori alpini e prealpini. Entro sera peggiorerà nuovamente al Nordovest con altre piogge. Sono le previsioni di iLMeteo.it sull'Italia per la giornata di domani.

Al Nord: giornata con una maggior probabilità di precipitazioni su Friuli Venezia Giulia, coste adriatiche e zone vicine e rilievi del Nordovest, con rischio di locali nubifragi. Al Centro: la giornata trascorrerà all'insegna di un maltempo diffuso in Umbria, Lazio e Marche settentrionali. Nubi sparse o locali piogge altrove. Al Sud: giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. In serata peggiorerà diffusamente in Campania.

Allerta gialla per piogge in Liguria e torna neve

La Protezione Civile della Liguria, sulla base dell'ultimo bollettino meteo di Arpal, ha emanato l'allerta gialla per temporali sulle zone del centro e levante della Regione dalle 18 di oggi, domenica 9 marzo, alle 6 di domani, lunedì 10 marzo. In particolare oggi un intenso fronte atlantico porta piogge diffuse su tutta la regione con cumulate significative. In serata alta probabilita' di temporali forti organizzati, con possibili danni puntuali legati a piogge intense e colpi di vento. In serata possibili spolverate nevose oltre gli 800-1000 metri, al confine col Piemonte. Venti forti (50-60 km/h) e mare molto mosso ovunque in serata.