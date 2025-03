Meteo, maltempo e nubifragi da domenica 9 marzo. Le previsioni

Le temperature miti subiranno variazioni a causa di una forte perturbazione, che sarà in grado di scatenare piogge battenti sotto forma di nubifragi e nevicate abbondanti. La causa va ricercata nelle grandi manovre in atto a livello emisferico, con la formazione di cicloni in discesa dall'Oceano Atlantico e in rotta di collisione con il Vecchio Continente e il bacino del Mediterraneo. Questo sarà solo il preludio a quello che avverrà nei giorni a seguire