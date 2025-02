Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Ancora guai giudiziari per Chiara Ferragni. La nota influencer, al centro del gossip per la sua rottura con Fedez (FOTO), è stata rinviata a giudizio per la vicenda legata al Pandoro e alle uova di Pasqua. "Un'accusa ingiusta", secondo l’imprenditrice milanese.

Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video, ha annunciato di essere sotto indagine per i reati di favoreggiamento e peculato per il caso Osama Almasri, ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e arrestato a Torino.

A pochi giorni dal debutto di Sanremo 2025 (SPECIALE), la rosa dei cantanti in gara subisce un cambiamento dovuto al ritiro di un artista, che ha deciso di rinunciare dopo aver appreso “dai giornali" di essere indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista.

Tra le altre notizie della settimana, il Ministero dell’Istruzione ha reso note le materie oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Maturità 2025.

Un asteroide dalla larghezza tra i 40 e i 100 metri potrebbe colpire la Terra con una probabilità dell'1,2%. Tenuto sotto stretto monitoraggio dall’Esa, si stima, con una probabilità di quasi il 99%, che possa transitare in sicurezza vicino al nostro Pianeta il 22 dicembre 2032.

Una nave cargo lunga oltre 100 metri è rimasta incagliata sul pontile di una località marittima toscana, facendolo in parte crollare (FOTO). A bordo 13 membri dell'equipaggio, tutti portati in salvo.

Negli Stati Uniti, invece, un terribile incidente ha coinvolto un velivolo passeggeri dell'American Airlines e un elicottero Blackhawk in volo di addestramento. Nessun superstite.

Infine, fiocco rosa reale, con la principessa Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi che hanno avuto la seconda figlia lo scorso 22 gennaio, al Chelsea and Westminster Hospital di Londra.

