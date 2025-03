Verona, studente di 13 anni rifiuta di salire su una scala arcobaleno

L'episodio è avvenuto il 10 febbraio scorso. A portare all’attenzione dei media l’accaduto è stata una nota del deputato leghista Rossano Sasso, secondo il quale lo studente sarebbe "stato accusato di omofobia”. l'Ufficio scolastico regionale, con il dirigente (ed ex ministro) Marco Bussetti: "Non ci sono motivazioni ideologiche dietro la nota, l'unica motivazione dell'annotazione riguarda esclusivamente il comportamento dell'alunno, che ha messo in gravissimo pericolo la propria vita”

Una bufera sui diritti Lgbt a Verona. La lega si è schierata in n difesa di uno studente di 13 anni che ha ricevuto una nota disciplinare da una insegnante per aver fatto il diavolo a quattro pur di non salire i gradini della "Scala Arcobaleno", dipinta nell'istituto per la Giornata nazionale contro l'omofobia e abbellita con una decalogo di termini valoriali quali "inclusione", "accoglienza", "non discriminazione".

LA replica della direzione dell'istituto In realtà, ha spiegato la direzione dell'istituto, il 13enne ha preso la nota per una bravata: l'essersi arrampicato sulla ringhiera della scala, penzoloni nel vuoto, pur di non salire quei gradini, per sfida con l'insegnante. Poi al preside che lo ha sentito avrebbe confermato la propria "contrarietà alle idee Lgtbt". Un episodio avvenuto il 10 febbraio scorso, che sarebbe rimasto tra le mura scolastiche se non lo avesse fatto emergere una nota del deputato leghista Rossano Sasso, secondo il quale lo studente sarebbe "stato accusato di omofobia per non aver voluto salire la scala arcobaleno". I genitori del ragazzino, tuttavia, hanno definito "inaccettabili" le motivazioni della punizione data al figlio, ed hanno scritto al ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, chiedendone l'intervento. Approfondimento Aumenta il numero di persone trans uccise nel mondo

Le parole di Marco Bussetti Sulla polemica ha provato a far chiarezza oggi l'Ufficio scolastico regionale, con il dirigente (ed ex ministro) Marco Bussetti: "Non ci sono motivazioni ideologiche dietro la nota comminata allo studente veronese che si è arrampicato lungo il corrimano di una scala color arcobaleno: l'unica motivazione dell'annotazione riguarda esclusivamente il comportamento dell'alunno, che ha messo in gravissimo pericolo la propria vita". Approfondimento Linee guida Cei: gay ammessi in seminario, ma è essenziale la castità

La nota della professoressa Il plesso veronese comprende classi della scuola primaria, delle medie, e del liceo. La scala era stata dipinta dei colori dell'arcobaleno un anno fa dagli studenti del liceo. Quelli delle medie neanche la utilizzano. Se non che, qualche settimana fa, gli studenti sono stati invitati ad assistere ad una rappresentazione teatrale al piano superiore, e così anche i ragazzini delle medie dovevano salire la scala. Il 13enne si è rifiutato. Dapprima ha tentato di utilizzare una scala elicoidale lì vicina. Poi, richiamato dalla docente, si sarebbe "aggrappato alla ringhiera della scala che dà sul vuoto, con un salto di almeno quattro-cinque metri", cominciando a salirla con la forza delle braccia. Così riporta la nota che la prof ha inviato alla famiglia, spiegando che l'azione disciplinare era legata al comportamento "assolutamente inadeguato" del ragazzino