Gallarate, studenti stanno male dopo pranzo in mensa: 31 in ospedale

I 31 alunni della scuola primaria Manzoni-Madonna in Campagna a Gallarate (Varese) presentavano tutti sintomi molto simili, come nausea, vomito e dissenteria. Dopo aver pranzato in mensa, sono quindi ricorsi alle cure ospedaliere per una presunta intossicazione alimentare. Nel pomeriggio di ieri dodici bambini si sono rivolti al pronto soccorso dell'ospedale di Gallarate, diciannove a quello di Busto (Varese). Quattro piccoli pazienti sono stati tenuti in osservazione e poi dimessi nella tarda mattinata di oggi. Nessuno fortunatamente è in gravi condizioni.