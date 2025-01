Chi sono le vittime dell’incidente aereo di Washington

Sei fra le vittime sono legate allo Skate Club di Boston. A partire dagli ex campioni mondiali russi Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, coppia anche nella vita. "Sono stati campioni del mondo nel 1994 e sono venuti a lavorare da noi nel 2017", ha raccontato Doug Zeghibe, direttore dello Skating Club di Boston. Il manager ha precisato che il figlio della coppia, Maksim, anch'egli un pattinatore, non era in viaggio con loro, anche se aveva partecipato ai campionati di Wichita dal 21 al 26 gennaio. Tra le vittime anche la ex pattinatrice sovietica Inna Volyanskaya. "Quando perdi allenatori del genere, perdi anche il futuro di questo sport", ha sottolineato il direttore. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato la morte di Shishkova e Naumov e il presidente americano Donald Trump ha assicurato di essere già in contatto con Mosca per facilitare il rientro delle salme.