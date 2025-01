Nave incagliata a Marina di Massa, in corso verifiche ambientali

L'ancora non ha tenuto per vento e correnti e la Guang Rong è pericolosamente uscita fuori rotta verso la costa, finché ha urtato con la poppa il pontile di Marina di Massa, danneggiandolo. Ora un elicottero è in volo sopra l'incidente per monitorare la situazione da un punto di vista ambientale, in attesa delle operazioni di rimozione