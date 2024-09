Armi, quanti italiani ne possiedono una? I DATI

Nel nostro Paese le licenze per il porto d’armi sono 1,2 milioni, ma non ci sono dati precisi sui nulla osta che servono solo per detenere un’arma ma non per usarla. Il numero di porti d’arma è esploso negli ultimi 10 anni: secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato nel 2023 erano il 38% in più rispetto al 2013