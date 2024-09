Strage a Nuoro, morti anche secondo figlio e il vicino di casa

Erano da poco passate le 7 del 25 settembre quando, nell'appartamento al piano terra della palazzina di via Ichnusa, Roberto Gleboni, operaio forestale di 52 anni, ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie e la figlia, e ha sparato ad altri due figli e all'anziano vicino. Poi si è tolto la vita, nella casa dell'anziana madre, dopo aver colpito anche lei. Trasportati all'ospedale San Francesco in condizioni disperate, il figlio di 10 anni e il vicino sono successivamente deceduti. Si indaga sul movente ascolta articolo

La ricostruzione di quanto accaduto a Nuoro, il 25 settembre, si fa sempre più chiara, anche se mancano alcuni dettagli e, soprattutto, il movente della strage. Erano da poco passate le 7, nell'appartamento al piano terra della palazzina di via Ichnusa, quando Roberto Gleboni, operaio forestale di 52 anni, ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie e la figlia, e ha sparato ad altri due figli e all'anziano vicino. Poi si è tolto la vita, nella casa dell'anziana madre, in via Gonario Pinna, dopo aver colpito anche lei. Trasportati all'ospedale San Francesco in condizioni disperate, il figlio di 10 anni e il vicino non ce l'hanno fatta. Il bilancio è così di cinque morti e due feriti.

La dinamica della strage L'uomo dopo aver impugnato una semiautomatica calibro 7.65, regolarmente detenuta, per motivi che restano ancora sconosciuti ha iniziato a sparare verso la moglie e i suoi tre figli. Li ha colpiti tutti: Giuseppina Massetti, 43 anni, e la figlia Martina, di 24, sono morte sul colpo. L'uomo ha poi sparato agli altri due figli, di 14 e 10 anni: il primo è stato preso di striscio e ferito lievemente, il secondo è stato preso in pieno. Poi si è diretto verso il pianerottolo e ha sparato contro Paolo Sanna, pensionato di 69 anni, proprietario della casa che i Gleboni hanno in affitto, nonché inquilino al terzo piano del palazzo, sceso al piano terra forse perchè aveva sentito gli spari. Poi Gleboni nè uscito di casa per andare all'abitazione di sua madre, Maria Esterina Riccardi, contro la quale ha sparato ferendola al viso, fortunatamente in maniera non grave, prima di togliersi la vita sparandosi un colpo alla tempia in cucina.